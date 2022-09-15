KTO'ya ikinci aday

1 Ekim 2022 tarihinde seçime gidecek olan Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı için Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanlığı’ndan istifa eden Ali Özcan da aday olacağını açıkladı.

Ali Özcan, adaylığı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce yıldır ticaretle yoğrulan Kayseri, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda elde ettiği başarısını değerli tüccarlarımıza, iş adamlarımıza borçludur. Kayseri ticaretinin bulunduğu konumdan daha ileriye taşınabilmesi, geçmişte yapılanların üzerine yenilerinin eklenebilmesi, eksik kalanın tamamlanması, iyi olanın daha iyiye doğru ilerlemesi hepimizin ortak arzusu ve amacıdır. 1896 yılından bu yana Kayseri tüccarına hizmet eden Kayseri Ticaret Odası yeni bir seçim heyecanına daha koşmaktadır. Kimseyi eleştirmeden, ötekileştirmeden iş dünyasına hizmet edebilmeyi hedefleyen bizler, “Artık vakit geldi” diyerek çağrı yapıyor ve teveccühünüze mazhar olmak istiyoruz. Bu vesileyle 19 Eylül pazartesi günü 11.00’de Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) projelerimizle birlikte detaylı açıklamamıza siz değerli basın mensuplarımızı bekliyoruz.”

Ali Özcan kimdir?

Kayseri, Talas doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de, üniversite eğitimini Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde tamamlamıştır. Üniversitede öğrenci konseyi ve öğrenci topluluklarında başkanlıklar yapmıştır. İstanbul’da bulunduğu dönemde ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. 2015 yılında ASKON Kayseri kurucu başkanı olmuş, Kayseri Ticaret Odası seçim sürecinde tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak adına istifa etmiştir. Bu dönemde ülkemizin en önemli zirvesi haline gelen Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne başkanlık etmiştir. Ticaretin mihenk taşı vurgusu ile büyük bir markanın oluşumuna vesile olmuştur. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Kıtası Libya ve Seyşeller iş konseylerinde görevine halen devam etmektedir. Kayseri Ticaret Odası meclis üyesidir. İnşaat, tekstil ve tarım sektörlerinde ticaret hayatına devam etmektedir. Ali Özcan evli ve 1 çocuk babasıdır.