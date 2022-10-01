KTO seçiminde kavga

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) seçimlerinde yarışan mavi ve kırmızı listenin tarafları arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

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  • 01.10.2022 15:51
  • Güncelleme: 01.10.2022 16:38
KTO seçiminde kavga
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) seçimlerinde yarışan mavi ve kırmızı listenin tarafları arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

KTO’da seçim heyecanı sabah 09.00’da oy verme işlemi ile başladı. Mevcut Başkan Ömer Gülsoy’un kırmızı, başkan adayı Ali Özcan’ın ise mavi liste ile girdiği seçimde gergin anlar yaşandı. Canlı yayında soruları cevapladığı esnada çıkan kavgaya, yayını bırakan Başkan Adayı Özcan da dahil oldu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, mavi listenin tarafı olan 3 kişi iddiaya göre yaralandı. Yaralanan 3 kişi, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulan kavga, objektiflere de yansıdı. Oy verme işlemi 17.00’da bitecek.

İHA

Kayseri Gündem
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