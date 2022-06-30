KTO Misrata'da irtibat ofisi açacak

Libya’nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata’’nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Mohamed Abdulkarim Raied ve beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) bir ziyaret gerçekleştirdi. KTO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Sırıklı, Libya ile Kayseri’den 310 firmanın iş yaptığını, bu sayıyı daha üst seviyelere çıkarmak için Misrata’da bir irtibat ofisi kurmak istediklerini söyledi.

Misrata’’nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Mohamed Abdulkarim Raied ve beraberindeki heyeti KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Şevket Uyar ve Latif Başkal karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette; Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Erol Sırıklı; “Sizleri şehrimizde ve odamızda ağırlamaktan mutluyuz. Libya ile iş yapan 310 üye firmamız var. Kayseri Ticaret Odası olarak ticari ilişkilerimizi daha da üst seviyelere çıkarmak için Misrata’da bir irtibat ofisi açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Heyet adına konuşan Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ise; “Biz de kendimizde evimizde gibi hissediyoruz. Hoş geldiniz karşılamasından memnunuz. İnşallah İthalat ve ihracat rakamlarımız artarak devam eder. Kayseri’nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Misrata şehri Afrika’nın içerlerine doğru açılma menfezi olarak kabul ediliyor, buradan faydalanılabilir. Serbest Bölgede yatırımlar bekliyoruz. Kayseri Ticaret Odası’nın temsilcilik açması da çok güzel. Bekleriz. İlk adımı atmamız gerekir. Aramızda tarihi büyük bağlar var. Kayseri ile ilişkilerimizin sıkı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Libya’da yatırım yapmak çok kolay. Her türlü kolaylıklar sağlanıyor" dedi.

Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Mohamed Abdulkarim Raied de; "Biz ortak çalışmak istiyoruz. Aramızda dostluk, ortaklık olsun. Türk iş adamlarına öncelik tanıyoruz. Yatırım yapılırsa büyük kazançlar sağlanabilir. Misrata güvenli bir yer. Yatırımlar ve iş kurulması gayet kolay. Yatırımcılara avantajlarımız vergi ve gümrük yok. Gayet ucuz. Serbest Bölgede 1 metrekare alanın 1 yıllık kirası 1,5 dolar. 30 yıllığına kiralanabiliyor. İş adamlarına her türlü imkan sağlanıyor. Libya 10 yıl içerisinde ticarette yükseliyor. Türk yatırımcılarımızı güzellikle karşılıyoruz. Libya pazarı çok büyük. Türk iş adamları için çok büyük fırsatlar var. Biz Türkleri çok seviyor, deneyimli kişiler gözüyle bakıyoruz. Serbest Bölgemiz 2 bin 500 hektarlık alanda yer alıyor. Serbest Bölge’de firma açtığınızda yüzde 100 kazanç sağlarsınız. Bunun 600 hektarı kullanılıyor. Misrata Libya’nın en büyük liman şehri. Ticaretin yüzde 60’ı limandan karşılanıyor. Türkiye’den gelen ihraç mallar da oraya geliyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası plaket ve hediye takdiminde bulunuldu. KTO Yönetim Kurulu Üyeleri heyete fuaye alanında bulunan Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisini de gezdirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.