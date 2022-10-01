KTO Meslek Komitesi Seçiminde kim ne kadar oy aldı?

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri Seçimi kesin sonuçları belli oldu.

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  • 01.10.2022 21:00
  • Güncelleme: 01.10.2022 21:00
KTO Meslek Komitesi Seçiminde kim ne kadar oy aldı?

  Seçime kırmızı listeyle giren mevcut başkan Ömer Gürsoy’un listesi toplam 5 bin 115 oy alırken, mavi listeyle yarışan Ali Özcan’ın listesi ise bin 366 oyda kaldı. Bu sonuçla Gülsoy’un listesi rakibi Özcan’ın listesine 3 bin 749 fark atmış oldu. Bağımsızlar ise 168 oy aldı. 

Dünya Ticaret Merkezi’nde sabah başlayan KTO Meslek Komiteleri Seçimi, mevcut başkan Ömer Gülsoy’un tulum çıkarmasıyla sonuçlandı. 41 komitenin tamamında Gülsoy’un listesi kazandı. Meslek Komitesi seçiminde kullanılan toplam 6 bin 710 oyun 6 bin 649’u geçerli sayıldı. Oy sayım sonuçlarına göre Gülsoy’un kırmızı listesi toplam 5 bin 115 üyenin oyunu alırken diğer aday Ali Özcan’ın mavi listesi bin 366 oyda kaldı. Bağımsızlar ise toplam 168 oy aldı. Bu sonuçla Gülsoy’un listesi rakibi Özcan’ın listesine 2,5 katından fazla fark atmış oldu. İki adayın aradaki fark 3 bin 749 olarak kayıtlara girdi.

1ha

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