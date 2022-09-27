KTO'da seçim öncesi kritik meclis

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) Eylül ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, seçimde 41 listenin tamamını alacaklarını söyleyerek, “Seçimlerde karşımızda kardeşim dahi olsa rakibimdir” dedi.

KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Sıkıntıları duyurmak için bağırmanın tarzları olmadığını söyleyen Başkan Gülsoy, “Hepinizin bildiği 2018 yılının Nisan ayında yapılan seçim sonrası Kayserili iş insanlarımızın teveccühü ile bu özel meclisin üyeleri olduk. Şehrimizin en büyük meslek örgütlerinden biri olan Kayseri Ticaret Odasında meclis üyeleri olarak 53 ayı üyelerimize ve kentimize hizmetle, başarıyla geride bıraktık. Ekonomik kriz, Pandemi, savaş gibi birçok zorlukla hep birlikte mücadele ettiğimiz gibi bu 4,5 yılda Kayseri Ticaret Odasının da birçok başarılara imza atmasını sağladık. A Sınıfı 5 yıldızlı Ticaret Odası unvanını aldık. Avrupa standartlarında hizmet veren odamızın kalitesini tescilledik. En son geçtiğimiz hafta ödül töreni yapılan, TOBB Akreditasyon Sistemi Denetim Döneminde Ticaret Odaları arasında en yüksek puan alan 3. Oda olarak bir kez daha A Sınıfı Oda olduk. Borçla devraldığımız odamızda İçerisinde bulunduğumuz hizmet binasının borcunu bitirdik. Önceki hizmet binasını Büyükşehir Belediyemizle takas yöntemiyle değerlendirmek istiyoruz. İstasyon Caddesi üzerinde bir mülkümüz daha var malum. Her iki konuyu bir değerlendirip netleştirdikten sonra projemizi kamuoyu ile paylaşacağız Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana dijitalleşmeye ve kurumsallaşmaya büyük önem verdik. İlk dijital odalardan biri olduk. Online belge hizmetlerimizi artırdık. E-ticaret ve e-ihracat konularında üyelerimizin ufkunu açarak dijital pazarlarda yer almalarını sağladık. Anadolu ilk kurumsal tahkim merkezi olan Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni kurduk. 125 kişilik hakem heyetimizle bugüne kadar 15 davayı çözüme kavuşturduk. Coğrafi İşaretli Ürünlerimizde de büyük bir başarıya imza attık. Odamıza ait olan 3 olan coğrafi işaretli ürün sayımıza 9 ürün daha ekleyerek 12’ye çıkardık. Pandemi döneminde sorunların yüzde 95’inde başarı sağladık. Biz yarı resmi bir meslek örgütüyüz. Biz üyelerimizin tabir yerinde ise avukatlığını yapıyoruz. Çözüm mercii elbette ki biz değiliz. Ancak sıkıntıların çözümü noktasında birinci ağızdan yetkililere konuları aktarmak gibi bir görevimiz var. Yerelde biz devreye giriyoruz. Genelde ise TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımız ile uyum içerisinde sıkıntıların çözümü noktasında yardımını talep ediyoruz. Bizim için Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımız çok büyük bir avantaj. Sıkıntıları duyurmak için bağırmak çağırmak, işin özünde şov yapmak bizim işimiz değil. Bu bizim de tarzımız değil. Sosyal sorumluluk projelerine destek verdik. Tabii afetlerde yaraların sarılmasında öncülük ettik. Eğitime önem verdik. Öğrencilerimize tablet ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Tabi bütün bu proje ve faaliyetleri tek başıma yapmadım. Siz değerli meclis üyelerim, yönetim kurulum ve çalışma arkadaşlarımla birlikte hayata geçirdik. Birlikte başardık” dedi.

1 Ekim’de yapılacak seçimde sandık başına giderek gerekeni yapacaklarını söyleyen Gülsoy, “Tüm meclis üyelerimle birlikte 25 bine yakın üyeye hizmet etme fırsatı bulduğum için çok gururluyum. Bizim göreve geldiğimizde üye sayımız yaklaşık 18 bin civarındaydı. Bu süre içerisinde üye sayısının 25 bine yaklaşması Kayseri ticaretinin de arttığını göstermektedir. Acısıyla, tatlısıyla, 100 yılda bir olacak pandemisiyle bir dönemin daha sonuna geldik. Meslek Komiteleri Başkan ve üyelerine, uyum içerisinde çalışarak odamıza değer katan Meclisimize, özverili çalışmaları ile odamızın yükünü taşıyan Yönetim Kurulumuza yükümü alan, hem de Odamıza değer katan personel arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Oda seçimleri neden çok önemli, Meslek komitelerinde bütün firmalarımız temsil ediliyor. Meslek komiteleri içinden, organlarda görev yapacak temsilciler çıkıyor. Onay mercii Meclis, İcra organı Yönetim Kurulu. Bu organlar ne kadar uyum içerisinde çalışırlarsa o kadar başarılı sonuçlar alınıyor. Artık yeni bir sürece girdik. Seçim heyecanı başladı. 1 Ekim’de sandık başına giderek demokrasinin gereğini yapacağız. Biz ilk günkü heyecanla bu şerefli göreve yeniden talibiz. Aynı şevk ve azimle şehrimize, üyelerimize hizmet etmeye de hazırız. Diliyorum ki dostluk ve kardeşlik içerisinde seçimimizi tamamlayarak ve yeni bir döneme, merhaba diyelim. Meclis yapısını oluştururken ’bizim işimiz siyaset değil, bizim işimiz ticaret’ gözüyle baktık. Ticaretin dini, dili, ırkı olmaz. Peygamber efendimiz bir hadisinde “Rızkın onda dokuzu ticarettedir” diyor. Ticaret rızık kazanmak için verilen hizmettir. Bizim meclisimize baktığınızda toplum tarafından kabul görmüş her siyasi partiden arkadaşlarımız var. Hiç kimseyi ayırmadık. Biz ayıran ve kayıran taraf olmadık. Biz siyaset üstüyüz. Bizim gayretimiz ticaret. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı vermek, hayat standartlarını yükselmektir” ifadelerini kullandı.

“Kardeşim dahi olsa rakibimdir”

Seçimlerde kırmızı listenin karşısına aday olarak çıkanın kardeşi dahi olsa rakibi olduğunu söyleyen Ömer Gülsoy sözlerine şu şekilde devam etti:

“Siyasete bulaşmadan iş dünyasını nasıl bir üst lige taşırız kaygısındayız. Komitelerde işini en iyi yapanı seçmeye çalışıyoruz. Hangi ilden olduğu, hangi siyasi partiden olduğu önemli değil. Bu şehre hizmet eden, bu şehirden hizmet alan kim ise bu memleketin çocuğudur. Birkaç kişi çıkıp farklı şeyler söylüyor. Bunlar fitneden başka bir şey değil. Fitne fesat seçim sürecinde maalesef gündeme geliyor. Son birkaç haftadır yaptığımız canlı yayınlarda da ifade ettim. Buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizim Kayseri Ticaret Odasında 41 meslek komitemiz var. Bu 41 meslek komitemizin tamamında bizim çalışan arkadaşlarımız var. Bu 41 komite içerisinde bizim oyumuzun rengi kırmızı. Komitelerin bir kaçında ’bağımsız çıkacağım’ diyen arkadaşlar var. Biz kimseye çıkma demeyiz. Bizim 25 bin üyemizin içerisinde 16 bininin seçme ve seçilme hakkı mevcut. ’Ben de aday olacağım’ diye çıkan olabilir. Bizim kırmızı listemizin karşısına kim çıkarsa, bu bizim rakibimizdir. Kardeşim de olsa rakibimizdir. Biz burada 4,5 yıldır görev yapıyoruz. Kim seçilirse seçilsin hepsini bağrımıza basarız ama bizim listenin karşısına kim çıkarsa şuan rakibimizdir. Ben kimseyi kendi listemin karşısına çıkarmam. Niye kendime rakip çıkartayım. Biz bu seçimde geçtiğimiz seçimde olduğu gibi yine tulum çıkartacağız. 41 listenin tamamını alacağız. Geçen 4,5 yıllık süre içerisinde nasıl birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ettiysek yine başarılı bir dönem geçireceğiz. Bu başarıyı birlikte başardık. Allah hepinizden razı olsun. Bunun için de sizlerden ve üyelerimizden istirhamım mutlaka 1 Ekim Cumartesi günü Dünya Ticaret Merkezi’ne gelerek oylarını kullansınlar, odalarına da sahip çıksınlar. Tüm bu süreçte verilen destekten dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”