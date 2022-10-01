KTO'da seçim heyecanı başladı Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) meslek komitelerinin seçim heyecanı başladı. Dünya Ticaret Merkezi'nde oy verme işlemi devam ediyor.

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  • 01.10.2022 12:22
  • Güncelleme: 01.10.2022 12:38
KTO'da seçim heyecanı başladı Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 Başkan adayları Ömer Gülsoy ve Ali Özcan, demokrasi ve birlik beraberlik vurgusu yaptılar.

KTO seçiminde mevcut Başkan Ömer Gülsoy ve iş insanı Ali Özcan’ın listeleri yarışıyor. Gülsoy’u destekleyenler komite seçiminde kırmızı, Özcan’ı destekleyenler ise mavi pusulayla oy kullanacak. KTO’da 41 komite bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan komite seçimi oylaması saat 17.00’a kadar devam edecek. Odaya kayıtlı 25 bine yakın üyeden gerekli şarları yerine getiren yaklaşık 16 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme süresi tamamlandıktan sonra oy sayıma geçilecek. Komite sonuçlarına göre de 3 gün sonra KTO Meclisi’nde başkan belirlenecek. 

ÖMER GÜLSOY’DAN DEMOKRASİ VURGUSU

Açıklama yapan KTO Başkanı ve Adayı Ömer Gülsoy, seçime katılımın beklentisinin üzerinde olduğunu söyledi. “Üyelerin demokratik haklarını kullanmaları bizleri onure ediyor” diyen Gülsoy, “Gayet nezih bir ortam var. Günün sonunda da her yer kırmızıya bürünmüş olacak. Bizim kimseye kırgınlığımız küskünlüğümüz olmaz. Kimsenin aday olma hakkına ‘dur’ demeyiz. Biz de ‘Ömer Gülsoy’a çalışıyoruz’ diye beyaz listeden çıkacakmış. Ben de diyorum ki ‘Benim 41 tane listem var.’ 41 listeye arkadaşlarımızı yazdık seçim sonuna kadar rakibiz. Beyazdan liste kazanan varsa o da bizim üyemiz bağrımıza basarız” şeklinde konuştu. 

ALİ ÖZCAN’DAN BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Mavi listeyle aday olan Ali Özcan da, oylamanın sakin başladığını belirterek birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Seçim süresince ortamı gerecek ifade içine girmediklerini belirten Özcan, “Kutuplaştırmadık, gerginleştirmedik ve ortamı zedeleyecek, yoracak bir ifade kullanmadık. Biraz önce de Sayın Başkan’la (Ömer Gülsoy) sohbet ettik, birbirimize başarı diledik. Çok nezih bir ortamda seçim ilerliyor. Seçimlere katılım yüksek olsun. Yetki belgesini almış olanlar gelsin oylarını kullansınlar, almamış olanlar da Ticaret odamızdan yetki belgesini alıp gelsin oy kullansın. Fark etmez bize vermiş bir başkasına vermiş. Ama katılımı yüksek tutarak odamıza sahip çıkalım. Kırgınlıklar, üzgünlükler, dargınlıklar olduysa eğer buraya kadar” diye konuştu.

1ha

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