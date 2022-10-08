KTO'da istifalar kesinleşti

Geçtiğimiz hafta içerisinde 41 komitenin seçimini tamamlayan Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclisinde yapılan oylama sonucu yönetim belirlenirken, art arda gelen istifalar kamuoyunda şok etkisi oluşturdu.

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  • 08.10.2022 15:18
  • Güncelleme: 08.10.2022 16:52
KTO'da istifalar kesinleşti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçtiğimiz hafta içerisinde 41 komitenin seçimini tamamlayan Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclisinde yapılan oylama sonucu yönetim belirlenirken, art arda gelen istifalar kamuoyunda şok etkisi oluşturdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in talimatıyla MHP Kayseri Teşkilatlanmasında görev yapan isimler istifalarını sundu. Buna göre, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un kardeşi ve İl Başkan Yardımcısı Latif Ersoy, MHP İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Derviş Özçekirdek, MHP Kocasinan İlçe Hacı Ali Doğan, MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Hacı Çevikel, MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Yalçın Duru, MHP İl Yöneticisi Kazım Karagöz ve Ercüment Eroğlu ile daha önce KTO yönetiminde bulunan Ali Alkan isimleri istifalarını sundular.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in talimatıyla istifa eden bu isimlerin ardından istifaların devamını gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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