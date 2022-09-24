KTO'da iki adaylı seçim heyecanı

Kayseri Ticaret Odası, 1 Ekim 2022 tarihinde olan genel kurula gidecek. 4 yılda bir yapılan KTO yönetim kurulu başkanlığı seçimi için adaylardan biri KTO’nun mevcut başkanı Ömer Gülsoy diğer aday ise Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi Başkanlığı'ndan istifa eden Ali Özcan.

Dünya ticaret merkezinde yapılacak genel kurulda 42 meslek komite üyesi seçilecek. Meslek komitelerinin bazılarında bağımsız adaylar çıktı. Başkan adayları da bağımsız adaylarla temaslarını sürdürüyor. Bu üyeler 3 gün sonra toplanarak seçilen 42 meslek komite üyeleri 3 gün sonra toplanarak kendi aralarında KTO yönetim kurulunu seçecek. Odaya kayıtlı 25 bine yakın üyeden yaklaşık 16 bini genel kurulda oy kullanacak. KTO başkanlığı için Gülsoy ve Özcan’ın listelerinin yarışacak.

ÖMER GÜLSOY KİMDİR?

Ömer Gülsoy, 1959 yılında Kayseri Gevher Nesibe Mahallesi'nde doğmuştur. İlköğrenimini Salih Avgun Paşa İlkokulunda tamamladıktan sonra Sümer Ortaokulu ve akabinde Sümer Lisesinden mezun olan Gülsoy, Yüksek öğrenimini Kayseri Eğitim Enstitüsünde tamamlamıştır. Ticarete olan ilgisi dolayısıyla Kayseri Kazancılar Çarşısı’nda kuyumculuk yapmaya başlayarak ticaret hayatına atılan Gülsoy, eğitim hayatı boyunca aynı zamanda ticari hayatın da içinde olmuş ve yıllar boyunca ticaretle uğraşmıştır. Gülsoy evli olup, 3 çocuk ve 4 torun sahibidir.

ALİ ÖZCAN KİMDİR?

Kayseri, Talas doğumlu olan Özcan ilk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de, üniversite eğitimini Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde tamamlamıştır. Özcan 2015 yılında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri kurucu başkanı olmuş, Kayseri Ticaret Odası seçim sürecinde tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak adına istifa etmiştir. Bu dönemde ülkemizin en önemli zirvesi haline gelen Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne başkanlık etmiştir. İnşaat, tekstil ve tarım sektörlerinde ticaret hayatına devam eden Ali Özcan evli olup ve 1 çocuk babasıdır.