KTO'da 40. Komite düğümü çözüldü

Kayseri Ticaret Odası'nda 1 Ekim tarihinde yapılacak olan ve 41 meslek komitesinde gerçekleşecek seçimler öncesi en kritik çekişme 40. Komitede yaşandığı konuşulurken, bağımsız olarak aday olan Süleyman Aydemir kırmızı liste lehine çekildiği öğrenildi.

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  • 30.09.2022 12:54
  • Güncelleme: 30.09.2022 13:14
KTO'da 40. Komite düğümü çözüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası’nda 1 Ekim tarihinde yapılacak olan ve 41 meslek komitesinde gerçekleşecek seçimler öncesi en kritik çekişme 40. Komitede yaşandığı konuşulurken, bağımsız olarak aday olan Süleyman Aydemir kırmızı liste lehine çekildiği öğrenildi.

Halihazırda Ticaret Odası Meclis Başkanı olan Cengiz Hakan Arslan’ın meclis üyesi seçildiği 40. meslek komitesinde Süleyman Aydemir beyaz liste ile bağımsız aday olmuştu. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir’in oğlu, Tokyat Dürüm’ün de sahibi olan Süleyman Aydemir, bağımsız aday olduğu komitede sürpriz gelişme ile kırmızı çatısı altında birleşildiği öğrenildi. Ömer Gülsoy’un Başkan seçilmesi halinde, Cengiz Hakan Arslan’ın da kendi komitesinde seçimi kazanması durumunda yeniden Meclis Başkanı olması konusunda uzlaşmaya vardığı bilinirken, komite seçimini Süleyman Aydemir’in kazanması halinde Arslan’ın Meclis Başkanlığı sona erme ihtimali bulunuyordu.

Birleşmenin ardından 40. Komitede kırmızı liste ile tek liste ile komite seçimlerinin yapılacağı öngörülürken liste içerisinden Cengiz Hakan Arslan, Süleyman Aydemir, Süleyman Borazan ve Murat Gencer’in meclis üyesi olarak seçilmesine kesin gözü ile bakılıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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