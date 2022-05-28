KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Erkin Şahinöz Akademi işbirliği ile Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 'Gelişen dünyada kurumsallaşmayan ve markalaşmayan şirketlerin yaşama şansı yok' dedi.

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  • 28.05.2022 12:11
  • Güncelleme: 28.05.2022 14:35
KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Erkin Şahinöz Akademi işbirliği ile Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Gelişen dünyada kurumsallaşmayan ve markalaşmayan şirketlerin yaşama şansı yok” dedi.

KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Erkin Şahinöz Akademi Kurucusu ve ABD Merkez Bankası FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz ve şirket temsilcileri katıldı. Gelişen dünya üzerinde markalaşmanın ve kurumsallaşmanın çok önemli olduğunu söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Hepinizin malumu Reel sektör ve iş dünyasının odak noktası ekonomi. Bu çerçevede üyelerimizi her türlü gelişmeden haberdar etmek için bizlerde elimizden gelen gayreti göstererek bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada stratejik şirket yönetimi ve iş zekâsı konuları geniş bir çerçevede ele alınarak, sorunlar masaya yatırılacak. Dünya sürekli değişiyor, dönüşüyor. İnanılmaz süreçten geçiyoruz. Covid-19 salgının bu kadar etkili olabileceğini kim bilebilirdi. Tüm dünyayı etkileyen bu salgın sonrası değer zincirlerindeki kopmalar, ham madde fiyatlarındaki artış, arz güvenliği sorunları ve ülkeler arasındaki farklı toparlanma süreçleri ile mücadele edilirken, bu defa Rusya-Ukrayna savaşının dünyanın gündeminde oturdu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaş küreselleşmede yeni bir sürece girildiğini çok net bir biçimde ortaya koydu. Küresel ekonomideki belirsizlik kat be kat artıyor. Bu sebeple ülkemizin başta enerji olmak üzere birçok alanda tedarik kanallarının çeşitlendirilerek tedarik zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli ve temiz enerji kaynaklarına dayalı üretimin desteklenmesi ve enerji verimliliğinin artırılması kritik önem taşıyor. Ayrıca çok daha güçlü tarımsal politikalar ve üretim stratejileri oluşturulmalı. Yani birlik beraberlik içerisinde tek vücut olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Bu süreçte şirketler, fiyatlandırma yapmakta ve maliyetlendirmede sıkıntılar yaşıyor. Ben birçok konuşmamda da dile getirdim. Gelişen ve değişen dünyada şirketlerimizin kurtuluş reçetesi olarak kurumsallaşmaya, markalaşmaya ve halka açılma ve yabancı ortaklığa önem vermesi gerekiyor. Eğer kurumsallaşamazsak, markalaşamazsak halka açılma yapamazsak şirketlerimizin yaşama şansı yok. Onun için de iyi bir kurumsal kimliği oturtmak için kuralları hakim kılmamız lazım. Eğer kuralları hakim kılabilirsek iyi bir planlamayla finans yönünde sıkıntı ve zorluk çekmeyiz. Şirketlerimizi uzun vadede ayakta tutabiliriz. Hiçbir şey kuralsız değil. Ticaretin de bir kuralı var. Kuralsız bir ticaret olmaz. Bu yüzden de kurumsallaşmamız ve içimizden marka çıkarmamız gerekiyor. Sözlerimin sonunda oda olarak, aile şirketlerinde büyüme ve güçlenme, yatırım bulma yöntemleri ve halka arz ve dijital dönüşüm konularını kapsayan bir seminerimiz sürecek. Hepinizin katılımlarını bekliyorum. Erkin Bey ve kıymetli ekibine bu konferansta verecekleri kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir konferans olur diye ümit ediyorum. Katılımlarınız içinde değerli konuklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Erkin Şahinöz Akademi Kurucusu ve ABD Merkez Bankası FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz de Stratejik Şirket Yönetimi İlkeleri, İş Zekası ve Dönüşüm Yönetimi konulu yaptığı sunumda, “İnsan bir şirketin en önemli sermayesidir. Bu zamana kadar başarılı olmuş insanların hepsinin bir formülü var. Bu başarı formülü de 1560’lı yıllardan çıkıyor. Bizler öncelikle bu coğrafyada kendi tarihimizle kavga etmekten vazgeçmek zorundayız. Kendi tarihimizle kavga ettiğimiz için, o kadar önemli hikayeleri kaçırıyoruz ki. Başarılı olmak için önce kendi tarihimizle barışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcılara mali mevzuatta güncel gelişmeler, satışta fiziksel ve psikolojik performans artışı, şirketler neden batar ve Metaverse’de yaşam-Metaverse ile yaşam konulu seminerler verildi.

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İHA

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