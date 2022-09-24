KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemizi ziyaret etti

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kayseri Ticaret Odası Seçimleri öncesi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve meslek komitesi üyeleri Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Matbaacılar Sitesi esnaflarını ziyaret ettiler.

Matbaacılar Sitesi’nde bulunan matbaa ve kağıtçıları gezen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, esnafla sohbet ederek onların oylarına talip olduklarını ifade ettiler.

Bu kapsamda gazetemizi de ziyaret eden Başkan Ömer Gülsoy, esnaf ve tüccarımızın her zaman yanında olduklarını, pandemi döneminde bile esnafların yararına olabilecek birçok hususta çalışmalar yaptıklarını ifade ederek hizmetlerin devamı için yeniden göreve talip olduklarını belirtti.