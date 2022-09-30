KTO Başkan Adayı Özcan, “Kayseri ticarette olması gereken yerde değil”

Hatta birçok konuda başa baştık. Rakamsal olarak kötü bir noktada değiliz ama Kayseri ekonomisini biraz daha çeşitlendirebilirdik” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkan Adayı Ali Özcan KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Seçime Doğru’ programına konuk oldu. Mustafa Bayram ve Serbülent Altıparmak'ın sorularını cevaplayan Özcan, “İş hayatımda inşaat, tekstil ve tarım olarak faaliyet gösteriyoruz. 2015 yılına kadar süregelen dönemden sonra ASKON Başkanlığı teklif edildi. Hatta birkaç kez görüşme neticesinde kabul ettik, onu da belirtmek isterim. Yaşımın genç olmasından dolayı, siz bir kurun da gençlik kolları olayım demişliğim vardır. Üniversitede okuduğum dönemdeki büyükler, abiler, arkadaşlar teveccüh gösterdiler. Bu işi yapabileceğini biliyoruz o yüzden görevde alınmaz verilir dediler. ASKON serüvenimiz öyle başladı. İnişli çıkışlı dönemler illa ki yaşamışızdır ama genel manada baktığımız zaman ASKON 25 yıl önce kurulmuş. Kayseri’de 6-7 yıldır bizimle birlikte bilinen bir kuruluş oldu. 2 yılımız ASKON’u anlatmakla geçti. Fakat bu açığı bir şekilde kapatmamız gerekiyordu. Emsal kuruluşlarımızın 15. 20. 25. yılları olunca ASKON’un bilinmesi gerekiyordu ki bu aradaki makası kapatsın. Bu da Kültepe Ekonomi Zirveleri ile oldu. Ülkemizin önde gelen isimlerini geçmişte misafir ettik. Nureddin Nebati beyle Varank Bakanımız Çevre ve Şehircilik önceki dönem bakanımız Mehmet Özhaseki beyefendi Sümeyye Erdoğan hanımefendi, Ali Kibar ülkemizin önde gelen iş dünyasında ilk 10’da gelen iş adamlarını misafir ettik. Zirve esnasında her yıl şehrimize 81 vilayetten 300’e yakın iş adamı geldi. Bu bir başlangıçtı. Bizim vizyonumuz ve hedefimiz bu mihvaldeydi. Biz bunu gerçekleştirirken aklımızda 20-30 yıl sonrasını düşünerek hayata geçirdik. 20 yıl sonra Kayseri’de 30 tane Devlet Başkanı Kültepe Ekonomi Zirvesinde bir araya geldi diye bir haber görürsek bunu biz başlattık deriz. Bizim için en büyük haber kaynağı budur. Bu Türkiye markası olan ilk etapta bir bölge ülkelerine odaklanarak bir bölgeyi kapsayacağız. İlk 10 yıllık hedefimiz arasında dünya markası bir zirve olacak şekilde kazanmak” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHRİMİZİ LİMAN ŞEHİRLERİ GİBİ GÜÇLÜ BİR YERDE GÖRMEK İSTİYORUZ’

Kayseri’yi liman şehri gibi güçlü bir konumda görmek istediklerini belirten Özcan, “Rekabetin olduğu yerde üretkenlik oluyor demiştik. Hatır baskısı görüyoruz, bunda da bir sorun yok. Yaklaşık 7 yıldır ASKON’da başkanlık yaptım. Bu seçim sürecine girdiğimizde kazansak da kaybetsek de tekrar koltuğumuza dönmeyelim dedik. Aramızdan bir arkadaşa bayrağı devrederiz. Hatta genel kurulumuza da 9 ay kaldı. Genel kurulda da kim aday olmak istiyorsa emaneti teslim edelim, biz de yapmamız gereken konularda destekçiniz oluruz dedik. İstifa sürecim adaylıktan değil geri dönüş olmasın diye oldu. Bu süreçte kendimiz olduk, doğal olduk. Haliyle yolumuzu ayırdığımız arkadaşlarımız oldu. Kırgın veya üzgün değiliz. Kayseri ticarette olması gereken yerde değil. Bundan 15 yıl önce Konya, Gaziantep, Kayseri üçlüsünü çok kıyaslarlardı. Hatta birçok konuda başa baştık. Rakamsal olarak kötü bir noktada değiliz ama Kayseri ekonomisini biraz daha çeşitlendirebilirdik. Çelik kapı mobilya sektöründen ziyade yan sektörleri de dâhil edebilirdik. Şehrimizi liman şehirleri kadar güçlü bir yerde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘BUNU İLK KEZ SEÇMENİMLE BURADA PAYLAŞMAK İSTERİM’

Seçilmesi halinde oda yönetimini meclise katılan kişilerle belirleyeceğini ilk kez RadyoRadar’da açıklayan Özcan, “Yönetim önümüzdeki komite se…