KTO Başkan Adayı Özcan: 'Rekabetin olduğu yerde üretkenlik olur'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Adayı Ali Özcan, "Rekabetin olduğu yerde üretkenlik olur" dedi.

KTO Başkan Adayı Ali Özcan, adaylık süreci ve seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, "Kayseri Ticaret Odası şehrin en büyük sivil toplum örgütü. En çok yaptırım gücü olan sivil toplum örgütü. Bu yaptırım yarı resmi yaptırımdır ama birçok manada da etkeni yüksek bir sivil toplum örgütüdür. Biz inşallah göreve geldiğimizde bir kere düzenli bir şekilde tüm üyelerimizin ihtiyaçları nelerdir, sıkıntıları nelerdir, dertleri nelerdir. Bunları ele almak istiyoruz. Bunların dışında üyelerimizi sadece aidat kısmıyla hatırlanan değil de, zaman zaman ziyaretlerle, zaman zaman davetlerle, eğitim programlarıyla el üstünde tutulan olmalarını hedefliyoruz. Gönül köprüsü kurmak istiyoruz aslında biz üyelerimizle. Gönül köprüsünden kastımız irili ufaklı büyük küçük hiç fark etmez. Yani burada çok büyük firmalarımız da var Kayseri Ticaret Odası’na üye. Küçük esnaflarımız da var, ticaret erbaplarımız da var. Biz bunların hepsini bir görüp hepsini kucaklamak istiyoruz. Kucaklanmadığını da söylemiyorum. Kendi kendime açıklıyorum ama. Yani dolayısıyla daha çok sahada olmak istiyoruz biz" dedi.

"Seçimin başa baş geçeceğini söyleyebilirim"

1 Ekim’de yapılması planlanan seçimle ilgili konuşan Özcan, "Gerçekten bir tarafın çok güçlü olduğu komiteler var. Diğer tarafın güçlü olduğu komiteler var. Biz burada şu an seçimin başa baş gittiğini söyleyebilirim. Yani işin sonunda üç beş komite, artı üç beş komite eksiğiyle her iki taraf bitirecektir diyebilirim. Net rakam vermektense böyle söylemem daha uygun olur" şeklinde konuştu.

"Rekabet her zaman hizmeti getirir" Ali Özcan, "İşin sonu ne olursa olsun rekabetin olduğu yerde de bir üretkenlik oluşacaktır. Şimdi biz de eğer göreve gelir de mevcut yönetimin yaptıklarının aynısını yapar isek, o zaman ‘farkınız ne’ diye Bize sorarlar. Üzerine koyarsak o zaman belki daha farklı bir şekilde bizi kucaklarlar. Ticaret odası bir şehrin dinamosudur, bir şehrin motorudur. Dolayısıyla ticaret odası itekleyici bir güce sahiptir şehirde. Dolayısıyla Ticaret Odası yönetimini kazandığımız takdirde şehirde böyle kapsayıcı, kuşatıcı herkesin böyle kendi odası gibi görüp ötekileştirmeden sahip çıkacağı bir hüviyete kazandırmak istiyorum. Makam kapımız olmayacak inşallah. O kapıyı kaldıracağız. Allah nasip ederse. Ama bunu yaparız diye düşünüyorum. Yani daha çok dokunmamız gerekiyor. Zaten bu oda, o arkadaşların, o iş adamlarımızın dolayısıyla makama değil yolculuğa talibiz dememizin sebebi de budur" diye konuştu.

Alttan dip bir dalganın geldiğinin altını çizen KTO Başkan Adayı Ali Özcan, "İsmimiz geçmesin ama oyum sizinle" diyen çok. Biz bundan memnun değiliz. Dolayısıyla biz sahada çalışma yaparken eğer desteklerini belirtiyorlarsa, açıktan da desteklerinin vermelerini isteriz. İnşanlar paylaşmaktan çekiniyor. Bu herhangi bir baskı falan olduğu için değil ama işin psikolojik bir eşiği var sanırım. Bu önümüzdeki günlerde o işi de kaldırmış oluruz. Çünkü gerçekten alttan güzel bir dip dalga geliyor. Biz güzel bir aşamaya getirdik. Özellikle şimdiye kadar altyapısını yaptığımız bir dönemdi. Bundan sonra artık işin son dokunuşlarını, rötuşlarını yapacağımız bir dönem olacak. Bu dönemde daha gür bir mavi göreceksiniz inşallah. Evet, gür bir mavi göreceksiniz" dedi.