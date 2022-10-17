KTO 29'uncu Meslek Komitesi yeniden seçime gidiyor
Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) yapılan seçimler ve sonrasında MHP kökenli isimlerin meclis üyeliklerinden istifa etmesinin ardından 29'uncu meslek komitesinde yeniden seçim kararı alındı.
- 17.10.2022 15:53
- Güncelleme: 17.10.2022 15:53
Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) yapılan seçimler ve sonrasında MHP kökenli isimlerin meclis üyeliklerinden istifa etmesiyle birlikte yaşanan tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 29'uncu meslek komitesinde yeniden seçim kararı alındı. 29’uncu yani Mimarlık, Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri kapsayan Meslek Komitesinde asıl ve yedeklerle birlikte istifa yaşandığı için yeniden seçim yapılacağı öğrenildi.
1ha
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