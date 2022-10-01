KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

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  • 01.10.2022 17:49
  • Güncelleme: 01.10.2022 18:17
KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Borsası’nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

KTB Meslek Komitesi ve meclis seçimleri yapıldı. Toplam 7 sandıkta 45 meslek komite üyesi, 19 meclis üyesi seçimi gerçekleşti. 710 seçmenin katıldığı, 610 oyun kullanıldığı seçimde, Recep Bağlamış’ın listesi komitelerin tamamını kazandı.

İHA

Kayseri Gündem
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