KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi
Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
- 01.10.2022 17:49
- Güncelleme: 01.10.2022 18:17
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Ticaret Borsası’nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
KTB Meslek Komitesi ve meclis seçimleri yapıldı. Toplam 7 sandıkta 45 meslek komite üyesi, 19 meclis üyesi seçimi gerçekleşti. 710 seçmenin katıldığı, 610 oyun kullanıldığı seçimde, Recep Bağlamış’ın listesi komitelerin tamamını kazandı.
İHA
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