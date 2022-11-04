Krem balın faydası iki kat fazla

Kayseri'de düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na Erzurum'dan katılan arıcı Vahit Özden, bekletilerek krem formunu alan balın faydasının iki kat fazla olduğunu söyleyerek, 'Eğer bal donmuyorsa, hakiki değildir' dedi.

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  • 04.11.2022 09:59
  • Güncelleme: 04.11.2022 10:22
Krem balın faydası iki kat fazla
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’na Erzurum’dan katılan arıcı Vahit Özden, bekletilerek krem formunu alan balın faydasının iki kat fazla olduğunu söyleyerek, “Eğer bal donmuyorsa, hakiki değildir” dedi.

Kayseri’de Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara Erzurum’dan katılan arıcı Vahit Özden, balın en önemli özelliğinin organik ve katkısız olması olduğunu söyledi. Vahit Özden, “Biz 150 yıldır arıcıyız. Dedemiz, babamız hepimiz arıcılıkla uğraşıyoruz. Erzurum’dan Kayseri’ye geldik. Erzurum balının özelliği yüksek rakımda olması ve flora bitkisinin yani çiçek çeşidinin çok fazla olmasıdır. Tabi burada önemli olan da balın organik olması, hakiki olması ve katkı maddesi olmamasıdır. Bu yüzden de balımız zaten organik sertifikalı hatta 3 defa Türkiye birincisi olmuş bir baldır. Biz yıllardır geliyoruz buraya ve Kayseri halkı da biliyor. Biz bununla gurur duyuyoruz” dedi.

Özden, hakiki balın bekletilince donarak krem formuna geldiğini ve bal donmuyorsa hakiki olmadığını söyleyerek, “Burada krem balımız var. Herkes balı normal şekilde alır ama bal belli bir zaman kaldığı zaman böyle donar. Biz de buna krem bal deriz. Ham bal deriz. Aslında bire bal en fazla kalıp da böyle donmuyorsa, halk diliyle şekerlenmiyorsa o bal zaten bal değildir. Bu şekli aldığında bal gıdasını tam iki katına çıkartır ve daha faydalıdır” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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