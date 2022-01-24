koronavirüs göze zarar veriyor

Yaklaşık 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan kornonavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Şimdilik tek korunma yolunun aşı olduğu pandeminin yeni yan etkileri de ortaya çıkmaya başladı.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bilge Yurdakul, koronavirüse veya varyantlarından birine yakalanan kişilerde ilk etapta göz kızarıklığı ve gözde sulanma ile seyreden konjonktivit tablosunun gelişebileceğini söyledi. Yurdakul, bu rahatsızlığın genellikle kendiliğinden iyileşebildiğini ancak sıklık derecesi az da olsa tek veya çift gözde retina damar tıkanıklıklarının ve optik sinir hasarlarının gözlendiğini ifade etti.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bilge Yurdakul: “Covid-19 virüsüne yakalandıktan sonra görme düzeylerinde azalma hisseden ya da görme bulanıklığı yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmaları gerekmektedir. Kalıcı bir rahatsızlığın oluşmaması için covid veya varyantlarından birini geçirmiş bireylerimiz, bu hususta hassasiyet göstermeli ve göz sağlığını önemsemeli” şeklinde konuştu.

