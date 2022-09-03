Korkusuz kadın itfaiyeciler görev başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan Kadın itfaiyeciler görevlerini başarı ile yapıyor. Alevlerin arasına korkusuzca giren kadın itfaiyeciler, kentteki yangın, sel felaketi ve kurtarma operasyonlarının en önemli kahramanları oldu.

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  • 03.09.2022 17:26
  • Güncelleme: 03.09.2022 17:26
Korkusuz kadın itfaiyeciler görev başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ağustos ayında yangın başta olmak üzere birçok olaya kısa sürede müdahale ederek felaketlerin önüne geçti. Olaylarda erkek itfaiyecilerle birlikte görev yapan kadın itfaiyeciler, yangınların söndürülmesinde ve kurtarma faaliyetlerinde ön sırada görev yapıyor. Gün içerisinde İtfaiye Daire Başkanlığında eğitimlerini de süreden kadın itfaiyeciler her an göreve hazır bir şekilde tutuluyor.

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