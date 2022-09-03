Korkusuz kadın itfaiyeciler görev başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ağustos ayında yangın başta olmak üzere birçok olaya kısa sürede müdahale ederek felaketlerin önüne geçti. Olaylarda erkek itfaiyecilerle birlikte görev yapan kadın itfaiyeciler, yangınların söndürülmesinde ve kurtarma faaliyetlerinde ön sırada görev yapıyor. Gün içerisinde İtfaiye Daire Başkanlığında eğitimlerini de süreden kadın itfaiyeciler her an göreve hazır bir şekilde tutuluyor.