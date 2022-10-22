Koramaz Vadisi'nde görsel şölen

Kayseri'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koramaz Vadisi'nde, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

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  • 22.10.2022 12:33
  • Güncelleme: 22.10.2022 17:28
Koramaz Vadisi'nde görsel şölen
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koramaz Vadisi’nde, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Doğudan batıya doğru Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar Mahallelerini içerisine alan 12 kilometre uzunluğundaki deprem kırığı oluşumu olan Koramaz Vadisi, sonbaharın gelmesiyle birlikte farklı renklere büründü. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alan vadide bulunan onlarca çeşit ağacın farklı renkleri alan yaprakları, güzel görüntüler oluşturdu.

Kağnı yolları, tarihi çeşme, köprü ve evlerin bulunduğu alanda kıvrım kıvrım giden yollarda, dron ile çekilen görüntüler de eşsiz manzarayı ortaya koydu.

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İHA

Kayseri Gündem
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