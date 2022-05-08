Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti Kupası Yarış Serisinin ilk ayağı yapıldı

Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Koramaz Vadisinde gerçekleştirilen Uluslararası MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarışlarının birinci ayağı 3 ülkeden 36 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

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  • 08.05.2022 15:50
  • Güncelleme: 08.05.2022 15:50
Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti Kupası Yarış Serisinin ilk ayağı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet federasyonu tarafından Uluslararası Koramaz Vadisi MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarışlarının birinci ayağı gerçekleştirildi. Yarışlar Vekse Mahallesi’nde yapıldı. 3 Ülkeden 36 sporcunun katıldığı yarışlar 4.5 kilometreden oluşan parkurda erkekler 7, kadınlar 4 tur yarıştı. 
Yarışlar öncesinde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, “Sezonun ilk yarışlarından birini Kayser’de gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Koramaz Vadisi MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarış Serisi ilk ayağına. 3 ülkeden 36 sporcu katıldı. Aynı anda Dünya Kupası yarışlarının da olması nedeniyle katılım istediğimiz kadar olmadı. Aynı mekanda 12-14-15 önümüzdeki hafta yine yarışlar yapılacak. Diğer yarışlara katılımın çok olmasını bekliyoruz.  Sezonun ilk yarışı olması nedeniyle hem kendimizi programımıza göre ayarlayalım istedik hem de milli takım düzeyindeki sporcularımızın kapasitesini görelim istedik” diye konuştu. Yarışlar sonucunda Elit Erkeklerde kategorisinde Denis Sergiyenko, Elit Kadınlar kategorisinde Alina Sarkulova ve Genç Erkekler Kategorisinde Emre Yuca birinci oldu. 

1ha

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