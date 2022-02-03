Koramaz'ın geleceği için bir araya geldiler

Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu'nun yönetiminde gerçekleşen toplantıda ayrıca Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Betül Yerer Aycan; Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Melikgazi Belediyesi temsilcileri de hazır bulundu.

Prof. Dr. Betül Yerer Aycan, toplantıda yöredeki endemik bitkilerden sabit ve uçucu yağlar elde edilmesi ve bunların endüstriyel üretimleri hakkında bilgiler verdi. Aycan, ayrıca ERÜ Eczacılık Fakültesi’nin projelerde yer alacağını ifade etti. KAYEMA ve ORAN temsilcileri, Koramaz Vadisi’nde kapsamlı işbirliği yapacaklarının altını çizdi. Belediyelerin temsilcileri ise tüm birimleri ile girişimlerde seferber olacağını kaydetti.