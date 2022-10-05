Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, yanındaki köpeği sokakta oynayan çocukların üzerine saldı. Korkudan ne yapacağını şaşıran bir çocuk otomobilin üzerine çıkarak kendini korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yanındaki köpekle gezen şahıs, yolda oyun oynayan çocukları gördü. Köpek, sahibinin kışkırtması sonucu çocuklara doğru koşarken, oyun oynayan çocuklar ne yapacaklarını şaşırdı. Korkudan önce bir direğe, ardından da park halindeki bir otomobilin üzerine çıkan çocuk da kendini korumaya çalıştı.

Köpeğin sahibi o anları izlerken, olay kameraya yansıdı.