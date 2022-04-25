Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Yahyalı'nın Kopçu Mahallesi'nde yaptırılan Taziye Evi törenle açıldı.

PAYLAŞ
  • 25.04.2022 12:16
  • Güncelleme: 25.04.2022 13:02
Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı’nın Kopçu Mahallesi’nde yaptırılan Taziye Evi törenle açıldı.

Yahyalı Belediyesi ile Kopçu Mahallesi Taziye Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile yaptırılan Taziye Evi’nin açılışı törenine Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim İkbal, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “İlk harç konulduğu günden bugüne kadar emeği geçen Metin Kaymaz kardeşime, çalışanlarına ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Mahallemizde güzel bir kardeşlik örneği sergilendi. Belediyemiz ve derneğimiz öncülüğünde İmece Usulü ile güzel bir tesis mahallemize kazandırıldı. Derneğimizin gücü yetmediği yerde biz onlara destek olduk. Bu çalışma diğer mahallelerimize de güzel bir örnek oldu. İnşallah diğer mahallelerimizde bu şekilde bir tesis yaptırmaya kalkarlarsa bizde elimizden geleni desteği vereceğiz. Burası Taziye Evi olarak yapıldı ama gerek olduğu zaman nişan, düğün gibi organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış töreni Kopçu Mahallesi Taziye Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen iftar yemeği ile son buldu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Uzmanından kene uyarısı

Uzmanından kene uyarısı

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

DAHA FAZLA
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'