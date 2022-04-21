Kooperatif sayesinde tır sahibi oldu

Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erkoç Kooperatiflerin kredi limitlerinin arttırılmasıyla nakliyeci esnafına 1 milyon yatırım desteği sağlandığını ve araç makine parklarını yenilemeleri için fırsat olduğunu belirtti.

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  • 21.04.2022 11:42
  • Güncelleme: 21.04.2022 11:42
Kooperatif sayesinde tır sahibi oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erkoç; Kooperatiflerin kredi limitlerinin arttırılmasıyla nakliyeci esnafına 1 milyon yatırım desteği sağlandığını ve araç makine parklarını yenilemeleri için fırsat olduğunu belirtti.

Esnafımızın büyümesi, yeni yatırımlar yapması, ekonomiye ve istihdama katkı sağlaması için seferber olduklarını belirten Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erkoç, yatırım destek limitlerinin 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıktı. Nakliyeci esnafımızın için önemli bir fırsattır.” dedi.

Önceki gün Abdullah ve Gökhan İlbaşı’ya mütevazı bir törenle anahtarı teslim eden Başkan Erkoç,“Kazasız, belasız bol kazançlar” diledi.

Yapılan dualar ve kesilen kurban sonrası araçlarını teslim alan Abdullah ve Gökhan İlbaşı, Başkan Erkoç ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, “Allah sizlerden razı olsun. Yıllardır aracımızı yenilemeyi düşünüyorduk ancak kısmet bugüneymiş. Verdiğiniz destek gücümüze güç kattı. İnşallah diğer nakliyeci esnafımız da bu imkanlardan yararlanır” diye konuştu.

Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erkoç da, “Kooperatifler, ortaklarını geliştirmek ve güçlendirmek için kurulmuşlardır. Kooperatif’in imkanları sizlerin imkanlarıdır. Amacımız tüm ortaklarımıza yardımcı olmak, onları yapmış olduğumuz destekle hedeflerine ulaştırmak, yeni istihdam alanları oluşturmaktır. Yatırım destek limitlerinin 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkması özellikle araç alacak ve değiştirecek olan nakliyeci ortaklarımız için bir fırsattır. Kapımız tüm ortaklarımıza sonuna kadar açıktır” şeklinde konuştu.

Kooperatif ortağı Abdullah ve Gökhan İlbaşı’ya yapılan dua ve kesilen kurban sonrası anahtarı teslim eden Başkan Erkoç, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Kooperatif ortağımız olan Abdullah ve Gökhan İlbaşı’ya Kooperatifimiz kefaletiyle bir ilki gerçekleştirdik ve sıfır araç kredisi kullanarak 2022 model çekici DAF marka aracımızı dualar eşliğinde kurbanımızı keserek anahtarlarını teslim ettik. Araç sahibi ortağımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunarak kazasız belasız bol kazançlar dileriz. Araçlarını değiştirmek isteyen arkadaşlarımızı da kooperatifimize bekleriz.”

İHA

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