Konyaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Erkan Özdamar

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Özdamar oldu.

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  • 09.01.2022 10:49
  • Güncelleme: 09.01.2022 10:49
Konyaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Erkan Özdamar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Konyaspor’a konuk olacak. Saat 13.30’da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak. Özdamar’a, AVAR olarak Bahattin Duran ve Caner Ak eşlik edecek.

İHA

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