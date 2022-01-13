Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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  • 13.01.2022 01:37
  • Güncelleme: 13.01.2022 08:56
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada M.E. idaresindeki 06 MSF 62 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü M.E. ile yolcu koltuğundaki A.S. (24) yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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