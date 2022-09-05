Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.
- 05.09.2022 22:43
- Güncelleme: 06.09.2022 10:13
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilerek durdurulan F.K.’nın üst aramasında folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, F.K. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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