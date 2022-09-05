Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

PAYLAŞ
  • 05.09.2022 22:43
  • Güncelleme: 06.09.2022 10:13
Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilerek durdurulan F.K.’nın üst aramasında folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, F.K. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Ata, darp iddiasını yalanladı

MHP’li Ata, darp iddiasını yalanladı

MHP ile İYİ Parti arasında Talasspor kavgası

MHP ile İYİ Parti arasında Talasspor kavgası

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy'a saldırı

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy’a saldırı

Benzin ve motorine zam kesinleşti

Benzin ve motorine zam kesinleşti

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Toplantısını yaptı

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
Büyükkılıç'tan şehrin doğusu ve batısı arasında trafiği rahatlatacak önemli proje

Büyükkılıç'tan şehrin doğusu ve batısı arasında trafiği rahatlatacak önemli proje

Kayserispor 20. kez yenildi

Kayserispor 20. kez yenildi

Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu

Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu

Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı

Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı