Kömürlükte çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.
- 30.08.2022 15:47
- Güncelleme: 31.08.2022 09:34
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Başaran Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin kömürlük kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN