Kolovetsios: Bu bizim hakettiğimiz sonuç değil

Kayserispor sezonun ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar müsabakanın uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu. Kayserispor’da karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kolovetsios açıklamasında, “Bu bizim istediğimiz ve hak ettiğimiz sonuç değil. Mükemmel performans sergiledik. Bir sonraki maçta zafere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.