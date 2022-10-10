Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinan Belediyesi, 4-10 Ekim Uzay Haftası dolayısıyla Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi'nde 'Gökyüzümde Ne Var' etkinliği düzenledi. Bilimsel projelerle fark oluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 10.10.2022 12:51
  • Güncelleme: 10.10.2022 13:28
Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, 4-10 Ekim Uzay Haftası dolayısıyla Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi’nde ’Gökyüzümde Ne Var’ etkinliği düzenledi. Bilimsel projelerle fark oluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını söyledi.

Ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman destekçisi olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle gençlerimizi, bu anlamlı etkinliğe katıldıkları için tebrik ediyorum. Rabbim, muvaffak etsin. Kocasinan Belediyesi olarak bilimsel projelerle fark oluşturuyoruz. Özellikle gençlerimize atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni atölyelerle lise ve üniversite gençlerimize daha fazla destek olacağız. Teknolojik tabanlı laboratuvar kurarak, hem lise ve üniversite gençlerini bir araya getirmeyi hem de istedikleri teknoloji tabanlı çalışmalar yapma imkanı tanıyacağız. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nin Astronom Seda Acar da merkez ile gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağladıklarına dikkat çekti. Uzay Haftası’nda uzayın derinliklerine yolculuk yapan gençler ise Kocasinan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde bilgi birikimlerini artırdıklarını belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’ a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi’nde ’Gökyüzümde Ne Var’ etkinliği gerçekleştirildi. Astronom Seda Acar tarafından ’Gökyüzümde Ne Var’ ’konulu etkinlikte öğrencilere, gökyüzü, güneş sistemi ve uzay çağı hakkında bilgiler verildi ve ardından öğrenciler merkezin bahçesinde teleskopla gözlem deneyimi yaşadı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 7 bin 150 sporcu katıldı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na 7 bin 150 sporcu katıldı

Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Başkan Büyükkılıç: 'Günümüze güzellik katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum'

Başkan Büyükkılıç: 'Günümüze güzellik katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum'

Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı

Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi

KASKİ personeline 'ilk yardım' eğitimi verildi

KASKİ personeline ‘ilk yardım’ eğitimi verildi

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

Vali Çiçek: 'Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi'

Vali Çiçek: “Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi”