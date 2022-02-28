Kocasinanlı gençler, Gençlik merkezinde sınava hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde gençler, serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak verimli zaman geçiriyor. Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip, gençlerle sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir' dedi.

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  • 28.02.2022 12:32
  • Güncelleme: 28.02.2022 13:17
Kocasinanlı gençler, Gençlik merkezinde sınava hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi’nde gençler, serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak verimli zaman geçiriyor. Gençlik Merkezi’ni ziyaret edip, gençlerle sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir” dedi.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlanan gençlere hedeflerini soran Başkan Çolakbayrakdar, “Allah muvaffak etsin. İnşallah istediğiniz hedeflere ulaşırsınız” dedi. Gençlerle tek tek ilgilenip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi’nde yavrularımız, hem eğlenerek öğreniyorlar hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Böylelikle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Merkez sayesinde hayallerini gerçekleştiren gençler ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “Sınava hazırlanırken burayı tercih ettik. Burada güzel bir ortam var. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak daha verimli oluyor. Diğer arkadaşların ders çalıştığını görünce daha fazla motive oluyoruz. Çoğu zamanımız, burada ders çalışarak geçiyor. Böyle güzel bir kütüphane yaptığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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İHA

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