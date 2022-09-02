Kocasinanlı çocuklar unutulmaz yazın finalini yaptı

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz boyunca gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliğinin finali, Yeşil Mahalle'de yapıldı. Milli ve manevi duyguların çocukların hayatında pekiştirilmesi için birbirinden özel çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, 'Gayretimiz, çocuklarımızın yüzlerini güldürmektir' dedi.

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  • 02.09.2022 12:04
  • Güncelleme: 02.09.2022 12:15
Kocasinanlı çocuklar unutulmaz yazın finalini yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz boyunca gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliğinin finali, Yeşil Mahalle’de yapıldı. Milli ve manevi duyguların çocukların hayatında pekiştirilmesi için birbirinden özel çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Gayretimiz, çocuklarımızın yüzlerini güldürmektir” dedi.

Sokak oyunlarının Kayseri’nin sosyal hayatına renk kattığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaz boyunca Sokak Oyunları Şenliğimizle mahalle mahalle gezdik. Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturduk. Bundan sonra da çocuklarımız mutlu olsun diye düzenlediğimiz etkinliğimizi devam ettirerek, çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. 7’den 70’e herkesin Belediyesi ve Belediye Başkanı olma yaklaşımı içerisinde yoğun gayret gösteriyoruz. Farklı ve yeni projelerle Kocasinan’ın çehresini değiştirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzü gülüyor. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.

Halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, vantrolog etkinliğini de büyük bir keyifle izledi. Çocuklar, oyunlarda coşkuyla eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlik, vatandaşlardan tam not aldı.

Sokak oyunları etkinliğiyle geçmişin nostaljisini bugünün çocuklarına yaşatan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri ise izleyenlerin büyük beğenisini toplayan etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Şenlik, eğlenerek enerji harcayan çocuklara ve bölge sakinlerine ikram lokması ve pamuk şekeri ikram edilmesiyle program sona erdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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