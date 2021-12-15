Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, Değerler Eğitimi kapsamında Milli Mücadele Müzesini ziyaret etti. Çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 12:07
Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor
Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, Değerler Eğitimi kapsamında Milli Mücadele Müzesini ziyaret etti. Çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza attıklarını vurguladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, Değerler Eğitimi kapsamında Milli Mücadele Müzesini ziyaret etti. Çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak çocuklara yönelik projelere ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Geleceğin teminatı yavrularımız için proje üretirken onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için Çocuk Kulübümüzü kurduk. Çocuk Kulübümüzle farklı etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızı hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyoruz. Özellikle kulübümüzle vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktarıyoruz. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez’ anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeliyiz ve hatırlamalıyız. Köklü tarihiyle ‘Makarr-ı Ulema’ şehri olarak da bilinen Kayseri’mizin yeni yüzünü her şeyiyle geleceğe daha iyi hazırlamalıyız. Bu kapsamda milli ve manevi kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe aktarmak için Çocuk Kulübümüzün üyelerini Türkiye’nin en önemli müzelerinden olan Milli Mücadele Müzesini gezdirdik. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tarih bilincini canlı tutma amacıyla düzenlenen müze gezisinde çocuklar, ilk defa müze görmenin heyecanını ve keyfini yaşadı. Milli Mücadele Müzesini ziyaret eden çocuklar, Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İbrahim Özcan ve eğitmenler tarafından müze hakkında detaylı bilgilendirildi. Tarihe yolculuk yapan ve geçmişe ışık tutan belge ve eşyaları yakından gözlemleyen çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Çocuklar da mutluluklarını dile getirerek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İhlas Haber Ajansı

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