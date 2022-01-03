Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Kocasinan Belediyesi, 2022 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 21 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. 2021 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur' dedi.

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  • 03.01.2022 17:22
  • Güncelleme: 03.01.2022 17:48
Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, 2022 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 21 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. 2021 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur” dedi.

Kocasinan’da birbirinden önemli projeye imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İnşallah 2022 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. Şimdiden yapacağımız çalışmalarda Allah kolaylıklar versin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. 2022 yılı şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun” ifadelerine yer verdi.

Ardından Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısında 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Sonrasında Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin, Haluk Sezai Ekşi, Rahmi Hamurcu, Muammer Kılıç ve Esef Özkan seçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde inşa edilen yeni parka, oy birliğiyle ‘Kayserispor’ ismi verildi. Başkan Çolakbayrakdar, şehrin markası olan Kayserispor ’un Kocasinan’da bir parka isim verilmesinin son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı. Toplantıda daha sonra Kocasinan, Çandır, Argıncık, Hacısaki, Oymaağaç, Yenidoğan, Yeşil, Seyrani ve Yenişehir Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın 2022 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

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İHA

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