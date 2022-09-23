Kocasinan, yaşanan doğal afetlere anında müdahale etti

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde farklı kırsal mahallelerde meydana gelen su taşkınlarına anında müdahale ederek büyük bir felaket yaşanmasını önledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da afet bölgelerine giderek yapılan çalışmaları inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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  • 23.09.2022 14:00
  • Güncelleme: 23.09.2022 14:27
Kocasinan, yaşanan doğal afetlere anında müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde farklı kırsal mahallelerde meydana gelen su taşkınlarına anında müdahale ederek büyük bir felaket yaşanmasını önledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da afet bölgelerine giderek yapılan çalışmaları inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşam saatlerindeki şiddetli yağış sonucu Kocasinan’a bağlı farklı kırsal mahallelerde su taşkınları yaşandı. Haber alır almaz afet bölgelerine intikal eden Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iş makineleri ile müdahalelerde bulunarak büyük bir felaket yaşanmasının önüne geçti. Su taşkınları sonucu kapanan yolları ulaşıma açan ekipler gece boyunca da gerçekleşebilecek durumlara karşı teyakkuz halinde kaldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da afet bölgelerine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, hızlı bir şekilde olaylara müdahale eden ekibi de tebrik etti.

Can ve mal kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Haber alır almaz ekiplerimizle birlikte sorun yaşanan noktalara intikal ettik. Hızlı bir şekilde yaşanan duruma müdahale eden ekiplerimiz büyük bir felaket yaşanmasının önüne geçti. Kapanan yolları hızlı bir şekilde açıp ulaşımda aksama yaşanmamasını sağladık. Gerçekleşebilecek durumlara karşı da ekiplerimizle birlikte gece boyunca teyakkuzda kaldık. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im bizi her türlü afetten korusun” şeklinde konuştu.

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İHA

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