Kocasinan, Kayserilileri Yemliha'da ağırlamaya hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Yamula Patlıcanı Tanıtım' etkinliğinin hazırlıkları devam ediyor. Etkinliği, hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'nde 28 Ağustos Pazar Günü düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet etti.

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  • 23.08.2022 12:03
  • Güncelleme: 23.08.2022 12:08
Kocasinan, Kayserilileri Yemliha'da ağırlamaya hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ’Yamula Patlıcanı Tanıtım’ etkinliğinin hazırlıkları devam ediyor. Etkinliği, hem Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’nde 28 Ağustos Pazar Günü düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri’nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın her birinin, Yemliha gibi farklı özellikleri var ama Yemliha mahallemiz patlıcanıyla meşhur. Mahallelerimize ait değerleri yaşatmak için etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle tarımla uğraşan mahallelerimizin kendince farklı güzellikleri ve değerleri var. İnşallah bu değerleri bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak Yemliha Mahallemize has Yamula Patlıcanını tanıtmak için malum süreç nedeniyle iki yıl aradan sonra geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da renkli bir organizasyon hazırladık. 28 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, çocuklara özel etkinliklerden konsere kadar 7’den 70’e her kesime hitap edecek faaliyetler hazırladı.

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İHA

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