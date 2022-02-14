Kocasinan'ın milli sporcusu uluslararası turnuvada

Minikler Ferdi Milli Takım Seçmelerinde Türkiye şampiyonu olan Kocasinan Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 13-21 Şubat tarihleri arasında Belçika'nın SPA ve Fransa'nın Metz şehrindeki WTT Contender Uluslararası Masa Tenisi Open Turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek. Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Küçükler Milli Takım sporcusu olarak Türkiye'yi temsil edecek olan Kenan Eren Kahraman'a başarılar diledi.

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  • 14.02.2022 13:01
  • Güncelleme: 14.02.2022 14:14
Kocasinan'ın milli sporcusu uluslararası turnuvada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Minikler Ferdi Milli Takım Seçmelerinde Türkiye şampiyonu olan Kocasinan Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 13-21 Şubat tarihleri arasında Belçika’nın SPA ve Fransa’nın Metz şehrindeki WTT Contender Uluslararası Masa Tenisi Open Turnuvasında Türkiye’yi temsil edecek. Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Küçükler Milli Takım sporcusu olarak Türkiye’yi temsil edecek olan Kenan Eren Kahraman’a başarılar diledi.

“Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda ‘Kocasinan’ın adının hızla yükseldiğini vurgulayarak, “Milli Takım sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. İnşallah Kocasinan’ımızın ve ülkemizin adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Küçükler Milli Takım sporcusu olarak, Türkiye’yi temsil edecek olan Kenan Eren Kahraman’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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