Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Seyrani Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde modern evlerine kavuşan aileler, hayatlarının olumlu anlamda tamamen değiştiğini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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  • 29.09.2022 13:05
  • Güncelleme: 29.09.2022 14:04
Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Seyrani Mahallesi’nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde modern evlerine kavuşan aileler, hayatlarının olumlu anlamda tamamen değiştiğini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü dönüşümle Seyrani Mahallesi’nde modern konutlara kavuşanlardan Celal Akargül, kentsel dönüşümle yapılan konuttan çok memnun kaldıklarını belirterek; “Yeni konutla hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Konforlu yaşamın yanı sıra daha geniş salon ve odalarla güzel yaşam sürdürüyoruz. İnsan hayatı tamamen değişiyor. Bu hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Mensur Çeçen de gecekondudan bu modern konuta oturunca hayatlarının çok olumlu değiştiğini vurgulayarak; “Evimiz sımsıcak Allah’a hamt olsun. Hayatımızdan çok memnunuz. Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Başkanımızın işi gücü rast gitsin her şeyden memnunuz. Allah razı olsun” diye konuştu. Gecekondudan bu modern konuta oturunca hayatlarının çok olumlu değiştiğini vurgulayan Nazlı Coşar ise; “Gecekondudan kurtulduk ve dönüşümle yeni evimize kavuştuk. Burada daha mutlu olduk. Evimizden çok memnunuz. Sıcaklığı, ferahlığı, konforu çok güzel. Allah belediyemizden razı olsun. Bizim rahatlığımız için her şeyi yapıyorlar” şeklinde konuştu. Hüseyin Koyuncu da yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirerek; “Kentsel dönüşüm, vatandaşlar için arsa sahipleri için hoş bir uygulama. Bir eğitimci olarak dönüşümle bölgeye yepyeni bir okul kazandırılmasından dolayı çok memnunum. Kentsel dönüşüm yapılan yerlerimiz tertemiz ve konforlu yaşam sunuyor. Birçok alanda yaptığı hizmetlerle takdire değer ve başarılı olan başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Ömer Özkul ise; “Gecekondu evlerde hava kirliliği çok oluyordu ama yeni konutla daha düzenli bir hayat oldu ve hava kirliliğin önüne geçilmiş oldu. Hayat biraz daha kolaylaştı” şeklinde konuştu. Hayallerinin gerçekleştirildiğine vurgu yapan Abdülbaki Güneş da kentsel dönüşümün daha hızlı bir şekilde mahallenin tümüne uygulanırsa daha iyi olacağını söyledi. Seyrani Mahalle Muhtarı Gülten Özdemir, kentsel dönüşümle bölgenin çehresi değiştiğini ifade ederek şunları kaydetti;

“Özellikle Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederiz. Mahallemiz, çok güzel oldu. Mahallemiz, gecekondudan kurtuluyor. İnsanlar daha güzel binalara ve evlere sahip oluyorlar. Mahallemde kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşüm gerçekleştiriliyor. Bölgenin ihtiyacı olan okul, yollar ve parklar yapılıyor. İnşallah diğer bölgenin ihtiyacı olan pazar yeri gibi sosyal donatılarda yapılır.”

Diğer vatandaşlar ise eski evde çok zorluklar çektiklerini ve kentsel dönüşüm konutlarından verilen evde, sıcak bir ortamda huzur içerisinde yaşadıklarını vurgulayarak; “Yaşam konforuna kavuştuk. Her şey elimizin altında. Bu bölgede çok sıkıntılar yaşadık şimdi ise bambaşka bir bölge inşa edildi. Bundan dolayı başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gece-gündüz yatıp kalktıkça her daim dua edeceğiz. Şu yaşlılıkta bize Rabbim, büyük bir nimet verdi. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye konuştu.

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İHA

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