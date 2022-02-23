Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor Projesi' kapsamında ilçe genelinde başarılı olan liseli öğrencileri, Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Geleceğin teminatı evlatlarımız, bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır' dedi.

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  • 23.02.2022 12:33
  • Güncelleme: 23.02.2022 13:13
Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor
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Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor Projesi’ kapsamında ilçe genelinde başarılı olan liseli öğrencileri, Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin teminatı evlatlarımız, bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır” dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Geleceğin teminatı evlatlarımız, gençlerimiz; bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesinin öğrenciler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Gezi ile ilgili Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden öğrenciler ise Erciyes’te kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrencileri, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında başarılı olan liseli öğrenciler, Erciyes’te karın keyfini çıkarıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği her okuldan başarılı olan 10 öğrenci olmak üzere toplam 100 kişiden oluşan ilk kafile Erciyes’te karın keyfini çıkardı. İlçe genelinde başarılı öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve hava şartlarının el verdiği günlerde devam edecek olan Erciyes gezisiyle öğrencilerin daha başarılı olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

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İHA

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