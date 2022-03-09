Kocasinan, geri dönüşümde Türkiye birincisi

Kocasinan Belediyesi, AGİD tarafından atık aydınlatma ekipmanlarını toplama konusunda ödüle layık görüldü. Video konferans yöntemiyle AGİD yetkilileriyle görüşen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm ürünlerinin her alanında örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Geri dönüşümde önceliğimiz, çevre ve tabiatı korumaktır' dedi.

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  • 09.03.2022 12:44
  • Güncelleme: 09.03.2022 13:05
Kocasinan, geri dönüşümde Türkiye birincisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, AGİD tarafından atık aydınlatma ekipmanlarını toplama konusunda ödüle layık görüldü. Video konferans yöntemiyle AGİD yetkilileriyle görüşen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm ürünlerinin her alanında örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Geri dönüşümde önceliğimiz, çevre ve tabiatı korumaktır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) verilerine göre; Kocasinan Belediyesi’nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci oldu. Video konferans yöntemiyle AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya, İşletme Müdürü Elif Kara ve Mustafa Çetin ile görüşen Başkan Çolakbayrakdar, “Geri dönüşüm hassasiyeti olan ve bizden sonraki kuşaklara daha güzel çevre bırakmak adına çalışmalar yapan belediyemizin, yaptığı işleri değerlendirmeler neticesinde bir birincilik verilmesi, son derece kıymetli ve değerlidir” diye konuştu.

Geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Biz biliyoruz ki geri dönüşümde yapılan işlerin hepsinde çevre ve tabiatı koruma önceliğimiz var. Yaptığımız çalışmaların fark ediliyor olması da güzel bir ayrıcalık ve değerlendirmedir. Geri dönüşüm ürünlerinin her alanında çalışmalar yürütüyoruz. Geri dönüşüm hassasiyetinin tabana yayılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. El birliğiyle daha fazla geri dönüşüm bilincinin tabana yayılması lazım. Bu vesileyle özverili çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Kocasinan, Kayseri ve ülkemizin geleceği için tüm geri dönüşüm malzemelerini bertaraf etme konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümde yapılan projeler ve çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem doğal kaynakların korunmasına hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya ise “Geri dönüşüme verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanım, sizlere bu ödülü takdim etmekten çok gururluyuz” şeklinde konuştu.

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İHA

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