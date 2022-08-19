Kocasinan'dan yüzde 20 peşin, 6 ay taksitli yatırım fırsatı

Kocasinan Belediyesi; ilçenin farklı noktalarında bulunan 14 adet konut ve villa arsasını, yüzde 20 peşin ve 6 ay taksit seçeneği ile 23 Ağustos Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına değinerek; “İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 2 adet konut alanı ve 1 adet villa arsası, Şeker Mahallesi’nde 8 adet konut alanı, Erkilet 100.Yıl Mahallesi’nde 1 adet konut alanı, Erkilet ve Erkilet Zade Mahallesi’nde birer adet villa arsası olmak üzere toplam 14 taşınmaz satılacak. Taşınmazlar, 23 Ağustos Salı Günü saat 14.00’de başlayacak olan ihale ile satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenler; ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü’nden temin edinilebileceği, ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.