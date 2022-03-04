Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile birlikte Cırgalan Mahallesi'nde Hayırsever Hacı Veli Demir'in katkılarıyla yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini vurguladı.

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  • 04.03.2022 12:24
  • Güncelleme: 04.03.2022 12:32
Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile birlikte Cırgalan Mahallesi’nde Hayırsever Hacı Veli Demir’in katkılarıyla yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi’ni inceledi. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile aile sağlık merkezindeki çalışmaların son halini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere her alanda daha güzel hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Cırgalan Mahallemizdeki Aile Sağlık Merkezi’nin inşaatı tamamlandı ve iç tefrişat çalışmaları sürmektedir. Sağlık merkezi, en kısa zamanda Cırgalan Mahallemize ve çevresine hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı bir şekilde iyi günlerde kullanılsın. Bölgemiz içerisinde gerek aile sağlık merkezi gerekse diğer kurumlarla ilgili ihtiyaçları, belediye olarak planlamasından yapımına kadar destek veriyoruz. Her alanda olduğu gibi Kocasinan’ımızın sağlık altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu noktada sağlık müdürümüzle yoğun mesai harcıyoruz ve emin adımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. İşin bir diğer tarafında bu yapıların ortaya çıkmasında hayırseverlerimiz var. Hacı Veli Demir abimiz gibi birçok hayırseverlerimiz bu noktada bizlere destek veriyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin daha güzel bir şekilde yaşamaları için gayret ediyoruz. Bunun gibi diğer mahallelerimizde de ihtiyaca göre çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık konusunda desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise “Sağlık Müdürlüğü olarak yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Çünkü sağlık ihtiyacının olduğu yerlerde gerek planlamasında gerekse yapımında çözüm üretiyoruz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı arz ederim. Cırgalan Mahallesi’nde mevcut aile sağlık merkezi 1970’lı yıllardan kalma olduğu için artık yenilenmesi gerekiyordu. Sağolsun başkanımız hem yer planlamasında hem hayırsever noktasında destek oldular. Burası inşallah önümüzdeki günler hizmete geçecektir. Diğer aile sağlık merkezindeki arkadaşlarımız burada daha nezih bir ortamda hizmet vereceklerdir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından mevcut aile sağlık merkezi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Burada tedavi gören hastalara acil şifalar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, “Hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden şifa dilerken vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum” dedi.

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İHA

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