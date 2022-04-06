Kocasinan'da zimem defteri geleneği yaşatılıyor

Kocasinan Belediyesi, Osmanlı'dan gelen zimem defteri (veresiye defteri) geleneğini, bu yılda devam ettirerek, vatandaşların yüreğine bir kez daha dokundu.

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  • 06.04.2022 12:27
  • Güncelleme: 06.04.2022 16:44
Kocasinan'da zimem defteri geleneği yaşatılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Osmanlı’dan gelen zimem defteri (veresiye defteri) geleneğini, bu yılda devam ettirerek, vatandaşların yüreğine bir kez daha dokundu.

İhtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan bakkallardaki veresiye defterlerini satın alan Kocasinan Belediyesi ekipleri, vatandaşların yüzünü güldürdü. Osmanlı’da en önemli geleneklerinden biri de ‘zimem defteri’ uygulaması olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bu ayda Kocasinan Belediyesi olarak, ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun örnek çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çekti. Huzur ve bereket iklimi Ramazan’ın, Kocasinan’da ayrı bir atmosferde idrak edildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan’da tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Özellikle Ramazan ayı boyunca yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın yüreklerine dokunuyoruz. Bunlardan biri olan ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen ‘zimem defteri’ uygulamasını ilçemizde yaşatıyoruz. Böyle anlamlı ve güzel geleneğimizi yaşatma adına hem de Ramazan ortamının manevi iklimi içerisinde yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu bir ortamda ayrı önem ve değer taşımaktadır. Bu vesile ile öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının, hepimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zimem Defteri nedir?

Zimmet kelimesinin çoğul hali olan zimem, borç anlamına gelmektedir. Zimem defteri de bu borçların yazılı hale getirildiği defter anlamına geliyor.

Osmanlı zenginlerinin, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara bu şekilde yardımcı olduğu biliniyor. Hayırseverlerin kendi isimlerinin bilinmemesini ve yapılan hayrın gizli kalmasını isteyenler için zimem formülü kullanılmıştır.

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İHA

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