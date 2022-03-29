Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim

Kocasinan Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdı.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, halkımızın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğunu belirterek; “Vatandaşlarımızın sağlığı bizlerin önceliğidir. İlçemizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek en ufak bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz, yaklaşan Ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar. Vatandaşlarımız halk sağılığını tehdit edebilecek bir durumla karşılaştıklarında Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 nolu çözüm merkezini arayarak ekiplerimize yardımcı olabilirler” ifadelerine yer verdi.