Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim

Kocasinan Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdı.

PAYLAŞ
  • 29.03.2022 14:19
  • Güncelleme: 29.03.2022 15:09
Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdı.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, halkımızın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğunu belirterek; “Vatandaşlarımızın sağlığı bizlerin önceliğidir. İlçemizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek en ufak bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz, yaklaşan Ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar. Vatandaşlarımız halk sağılığını tehdit edebilecek bir durumla karşılaştıklarında Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 nolu çözüm merkezini arayarak ekiplerimize yardımcı olabilirler” ifadelerine yer verdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu'

Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu'

Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz'

Talas'ın kütüphanelerinde hayat var

Talas'ın kütüphanelerinde hayat var

Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim

Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim

Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma alındı

Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma alındı

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Gülsoy: 'Enflasyon tüm dünyanın sorunu'

Gülsoy: 'Enflasyon tüm dünyanın sorunu'

DAHA FAZLA
Motorine büyük indirim

Motorine büyük indirim

Nevruz Kutlamasında çok sayıda öğrenci zehirlendi

Nevruz Kutlamasında çok sayıda öğrenci zehirlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon TL'lik tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon TL'lik tohum desteği

ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: 'Sorunlardan dolayı iş yapamaz hale geldik'

ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: “Sorunlardan dolayı iş yapamaz hale geldik”

MÜSİAD heyeti, Katar ve BAE ziyaretlerini tamamladı

MÜSİAD heyeti, Katar ve BAE ziyaretlerini tamamladı