Kocasinan'da Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi, hem hüzünlendirdi hem de coşturdu

Kocasinan Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın 10.yıldönümü dolayısıyla anma gecesi düzenledi. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendiren dizi solisti Edanur Yılmaz ile Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan yazar Sinan Yağmur, salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Ertaş'ın türkülerine eşlik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı Kocasinan'da sanatsal etkinlerin daha fazla olacağını belirterek, 'Neşet Ertaş'ı anma gecesi, gönüllere yol açtı' dedi.

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  • 07.10.2022 12:06
  • Güncelleme: 07.10.2022 13:23
Kocasinan'da Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi, hem hüzünlendirdi hem de coşturdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın 10.yıldönümü dolayısıyla anma gecesi düzenledi. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendiren dizi solisti Edanur Yılmaz ile Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan yazar Sinan Yağmur, salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Ertaş’ın türkülerine eşlik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı Kocasinan’da sanatsal etkinlerin daha fazla olacağını belirterek, “Neşet Ertaş’ı anma gecesi, gönüllere yol açtı” dedi.

Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile eşi Fatma Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il müdürleri, il başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Herkesin gönlünde taht kurmuş olan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendiren dizi solisti Edanur Yılmaz ile Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan yazar Sinan Yağmur’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman neşeli zaman zaman ise duygulu anların yaşandığı program, konser ve söyleşi tadında geçti. Neşet Ertaş’tan seslendirilen unutulmaz türkülere vatandaşlar eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Neşet Ertaş’ın türkülerine eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Her program yapılırken, vatandaşların memnun olması, mutlu ve yüzlerinin gülmesiyle ilgili kaygılarımız olur. Ama görüyorum ki salon tıklım tıklım. Türkü dostları, türküyü sevenler ve türkünün Anadolu’nun bir parçası olduğunu bilenler salonu doldurdu. En büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. Sinan Yağmur ve Edanur Yılmaz kardeşim gönüllere dokundu. Türkü, gönülden gönüle giden bir yoldur. Edanur kardeşim, güzel sesiyle gönülleri dokundu. Bu salonu böyle dolu gördüğümüzü görünce, bundan sonra Kocasinan’ımızda ‘Sanat dolu günler’ daha fazla olacak. Bu vesileyle herkesin gönlüne taht kurmuş büyük ustayı rahmetle anıyoruz. Hayata dokunuşu, insan sevgisi ve bozlak kültürünün en büyük temsilcilerinden olan Neşet Ertaş’ı, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Sinan Yağmur, Başkan Çolakbayrakdar’a kendi imzasını taşıdığı kitabı ile saz hediye etti.

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İHA

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