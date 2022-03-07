Kocasinan'da Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 'Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.

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  • 07.03.2022 17:20
  • Güncelleme: 07.03.2022 19:17
Kocasinan'da Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında Talatpaşa, Yenişehir, Oymaağaç, Şeker, Beyazşehir, Yenidoğan, Zekaibey, Sümer, Erkilet Osmangazi ve Pervane Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşüldü. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor. Şükür Allah’a Kocasinan’ımızın her bir noktasında mevsim şartları elverdiği ölçüde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece-gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

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İHA

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