Kocasinan’da LED teknolojisiyle 5,5 milyon lira tasarruf

Kocasinan Belediyesi Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği tarafından enerji tasarrufuna yönelik çalışma başlatıldı. Kent aydınlatmasında kullanılan 2 bin 495 adet eski ampullü armatür tasarruflu armatürlerle değiştirildi. Yüksek enerji harcayan armatürler yerine LED armatürler takıldı. Ayrıca ekipler, ilçenin tarihine ışık tutan çınar ağaçlarının bakımlarını yaptıktan sonra wallwasher aydınlatmasıyla ışıklandırdı. Kavşaklarda ise farklı tasarımlı led teknolojisiyle hem gece hem de gündüz görüntüsüyle kentte ışıklandırma yapıldı.

Kocasinan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre LED aydınlatma sistemleri sayesinde malzeme, enerji sarfiyatı, bakım maliyeti ve aydınlatma oranı ile yüzde 65 tasarruf sağlandı. Tasarrufun parasal karşılığı ise 5,5 milyon lira.

Aydınlatmada daha az enerji ile iki katı aydınlatma sağlayan uzun ömürlü LED lambaları tercih ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tasarruf sağlamanın yanı sıra enerji tüketiminden kaynaklı küresel ısınmayı önlemeyi ve doğayı korumayı hedeflediklerini söyledi. Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Bu doğrultuda 2016 yılında daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için yazılımı yüzde 100 belediye personelimiz tarafından yapılmış olan Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.