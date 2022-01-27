Kocasinan’da karla mücadele çalışmaları

Kayseri’de etkili olan kar yağışının ardından, bütün belediyelerde karla mücadele çalışmalarına ağırlık verildi. Kocasinan Belediyesi de, kapanan yolları açarken, kar kütlelerini de bulundukları yerden uzaklaştırmak için çalışıyor. Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalleler başta olmak üzere sanayi ve ticaret alanlarının yoğun olduğu bölgelerde devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde takip etti.

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, kar temizleme araçlarının, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Merkez mahallerdeki kar temizleme çalışmalarını inceledikten sonra Kemer, Ebiç, Dadağı ve Yemliha gibi kırsal mahallelerde de çalışmaları takip eden Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, tatlı ikram ederek, kolaylıklar diledi.

Kırsal mahallelerde karla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, “Kırsal mahallerimizden biri olan Kemer mahallesindeyiz. Ana arterler ve yolları açık olan kırsal mahallelerimizin iç yolları ve sokak aralarında kar temizleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çalışmalarımıza; Kemer, Dadağı, Ebiç ve Yemliha istikametinde devam ediyoruz” dedi

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmaya çalışıldığını belirten Çolakbayrakdar, ekiplerin ara yolların da açılması için vardiyalı şekilde 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi. Özellikle kırsal mahallelerimizde tipi nedeniyle yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Çolakbayrakdar, “Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri başta olmak üzere tüm birimlerimiz birbirlerine destek halinde koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Kırsal mahallelerin ardından Yeni Sanayi bölgesinde de çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, sanayi siteleri gibi esnafın yoğun olduğu bölgelerde gündüz trafiği ve iş yoğunluğu sebebiyle sadece yolları açabildiklerini, gece boyu ise biriken karları temizlediklerini anlattı.