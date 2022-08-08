Kocasinan'da geçen yıl çiftçilere dağıtılan gacer buğdayının hasadı yapıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından geçen yıl çiftçilere dağıtılan ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayının hasatı gerçekleştirildi. Kuşcağız Mahallesi’nde gacer buğdayının hasatına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirerek, her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye’ye örnek ve model olduklarını söyledi.

Kuşcağız Mahallesi’nde Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile birlikte kadim bir geçmişi bulunan gacer buğdayının hasatına katılan Başkan Çolakbayrakdar, biçerdöver üzerine çıkarak, hasatı yakından takip etti. Yapılan çalışmalarla Türkiye’ye örnek ve model olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, çiftçinin her zaman yanında olduklarına dikkat çekerek, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Geçen yıl ekimi yapılan ve bu yıl hasatı gerçekleştirilen buğdayın Kocasinan’da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Ülkemizde her alanda üretimi yaygınlaştırmak ve Kayseri’mizin de her alanda örnek üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle tarımsal üretim konusunda Kocasinan Belediyesi olarak tarımsal üretimi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bilindiği gibi ilk olarak 10 bin yıl öncesine dayanan ve ‘Hitit buğdayı’ olarak da bilinen siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında başlattığımız çalışma meyvelerini verdi. Şimdi ise Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen bölgemizin buğdayı olan gaceri yaygınlaştırıyoruz. Çünkü gacer buğdayı genetiği değiştirilmemiş olan ve Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen özgü bir tohumdur. Geçen yıl, dağıttığımız tohumlarımızı, hasat ediyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Başlatmış olduğumuz gacer buğdayı çalışmamızı, çiftçilerimiz daha yaygın hale getireceğini öngörüyoruz. Bütün gayretimiz, tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra bu Anadolu topraklarındaki ekilen ata tohumların yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlamak. Ürün çeşitliliği artırmak içinde yaptırımız siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir gibi çalışmalar yürütüyoruz. Nihayetinde genetiği değiştirilmemiş öz tohumları yetiştirmek ve vatandaşların sağlığını korumak içindir. Bu vesile ile bütün çiftçi kardeşlerimizin hasatları bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ise, “Kayseri’mizdeki geleneksel mirasımızı koruma amacıyla ata tohumumuz gacer buğdayını, Kocasinan Belediyemiz ile birlikte bir proje yaptık. Belediye Başkanımız bu konuda çok duyarlı olduğundan ve hassasiyet gösterdiğinden dolayı çok teşekkür ederim. 25 Mahalleye dağıttığımız buğdayların hasatını yapıyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin vermiş olduğu gacer buğdayını ekip, sonrasında hasatını gerçekleştiren üretici çiftçi Ali Osman Özçay da her zaman çiftçiye destek veren ve yanında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacerden pirinç ve bulgura alternatif olmanın yanı sıra çorba, unundan ekmek ve kek ile nişastasından helva yapılmaktadır. Gacer, lif yapısı ve tam organik olması nedeniyle sağlıklı yaşama katkı sağladığı biliniyor.