Kocasinan'da Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 'Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor' dedi.

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  • 03.10.2022 16:57
  • Güncelleme: 03.10.2022 17:51
Kocasinan'da Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan; büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor” dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor. Şükür Allah’a Kocasinan’ımızın her bir noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece-gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Toplantıda daha sonra Kocasinan Belediyesi’nin 2023 mali yılına ait performans programı görüşülerek, oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantıda Sahabiye, Oruçreis ve Fevzioğlu, Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Kocasinan sınırları içerisinde bulunan Gevher Nesibe Mahallesi ile Hacı Saki Mahallesi’nin birleştirilerek Gevher Nesibe Mahallesi olarak adlandırılması talebi ile ilgili imar komisyon raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

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İHA

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